دراسة: الإنسان قادر على التعلم أثناء النوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برن
اكتشف باحثون من سويسرا أن الإنسان يستطيع التعلم أثناء النوم العميق، والبشر قادرون على استيعاب معلومات معقدة، مثل الكلمات ومعانيها أثناء النوم واستدعائها أثناء اليقظة. واستخدم الباحثون مع بعض المتطوعين كلمات معبرة عن شيء صغير مثل طائر، واستخدموا كلمات معبرة عن شيء كبير جدا مع أشخاص آخرين، مثل الفيل.
وتبين لهم أن الأشخاص الذين شاركوا في التجربة على سبيل التطوع، استطاعوا في 60% من الحالات الإجابة عند استيقاظهم على الأسئلة.
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