50 لاعبا في الاجتماع التأسيسي للجنة الرياضيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الرياض

تعقد اللجنة الأولمبية السعودية الأحد المقبل الاجتماع التأسيسي للجنة الرياضيين بحضور أكثر من 50 لاعبا سعوديا من مختلف الألعاب الرياضية، وذلك في قاعة المؤتمرات الصغرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وسيشهد الاجتماع الأول من نوعه بتاريخ اللجنة الأولمبية السعودية انتخاب اللاعبين رئيس وأعضاء لجنة الرياضيين التي أقر تأسيسها من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية وفق توصية اللجنة الأولمبية الدولية لتحسين الحوكمة الرياضية وتعزيز الرياضة النظيفة والنزيهة.

وسيكون من مهام اللجنة الترويج لمصالح اللاعبين الرياضيين لدى صناع القرار الرياضي بالسعودية، ومتابعة مسيرة اللاعبين أثناء وبعد مسيرتهم الرياضية، إضافة إلى المشاركة في ترويج مكافحة المنشطات، والعديد من المهام الأخرى.