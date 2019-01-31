استدعاء أحذية رياضية مسيئة للمسلمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن

تواجه شركة «نايكي» للملابس والأدوات الرياضية ضغوطا من أجل استدعاء أحد تصميماتها الرائدة من الأحذية الرياضية الخفيفة، وذلك بعدما قدم مستهلك عريضة عبر الانترنت قال فيها إنه يوجد أسفل الحذاء شعار يشبه لفظ الجلالة بالعربية.

وطالب المستهلك الشركة باستدعاء «هذه الأحذية التجديفية المسيئة، وكافة المنتجات التي تحمل نفس الشعار، ووقف بيعها حول العالم على الفور».

ووفقا لما ذكرته وكالة «بلومبيرج» أمس، فقد ردت الشركة، في بيان، أنه جرى تصميم الشعار ليمثل العلامة التجارية Air Max، وأن «فهم أي معنى آخر هو أمر غير مقصود»، وشددت الشركة بالقول»نحترم كافة الأديان، ونأخذ مثل هذه المخاوف على محمل الجد».

كانت الشركة تعرضت لمشكلة مشابهة في 1997، عندما احتج «مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» على شعار ظهر على أحذية رياضية بعينها، وقالت الشركة في حينها إنها تأسف لسوء الفهم الذي حدث، وقالت إنه جرى تصميم الشعار ليشبه الشعلة، وقامت باستدعاء خط من الأحذية.