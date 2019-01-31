الإطاحة بمطلقي النار على أمن طرق القيرة بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها أطاحت الجهات الأمنية بمطلقي النار على دوريات أمن الطرق في مركز القيرة شرق عسير الثلاثاء الماضي. وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الرائد زيد القحطاني أن أفراد دورية أمن الطرق التابعة لقيادة القيرة بالمنطقة تعرضوا صباح الثلاثاء الماضي لإطلاق نار، مما نتج عنه إصابة بالغة لأحدهم، وتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري، والتي أسفرت عن القبض على شخصين سعوديي الجنسية في العقد الثالث والرابع من العمر، وضبط المركبة التي يستقلها الجناه وإيداعهما التوقيف لاستكمال إجراءات الاستدلال وإشعار النيابة العامة.



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