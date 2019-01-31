«المسابقات» تنقل الشباب والرائد للمجمعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مواجهة الشباب والرائد من الرياض إلى ملعب المجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتأجيل الجولة من الأحد إلى الاثنين المقبلين، وهي المواجهة التي تم نقلها من الرياض للمجمعة بعد نقل لقاء النصر وأحد في الجولة الماضية لعدم صلاحية ملعبي الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد، نتيجة لاستمرار أعمال الصيانة في أرضية الملعب والتي ستنتهي الأسبوع المقبل كما كان مقررا في السابق.

من ناحية ثانية كشفت «مكة» أسباب تأخر استصلاح أرضية ملعبي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد إلى انتهاء عقود الشركة التي أمضت سنوات طويلة في عملية الصيانة على الملعبين وعدم التجديد معها، والاستعانة بشركة أخرى لا تمتلك الخبرات الهندسية نفسها التي تمتلكها الشركة السابقة.