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قتل 4 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس (الأربعاء)، في كمين نصبته المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط البلاد.
وأوضح مصدر ميداني في المقاومة، أن الهجوم جاء بعد يوم واحد من استهداف طقم آلية تابع للميليشيا بمنطقة المضيق جنوب مدينة البيضاء" وفقًا لـ"سبتمبر نت".
وتواصل المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، عملياتهم المستمرة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.
"مقاومة البيضاء" تقتل 4 حوثيين في كميصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
قتل 4 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس (الأربعاء)، في كمين نصبته المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط البلاد.
وأوضح مصدر ميداني في المقاومة، أن الهجوم جاء بعد يوم واحد من استهداف طقم آلية تابع للميليشيا بمنطقة المضيق جنوب مدينة البيضاء" وفقًا لـ"سبتمبر نت".
وتواصل المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، عملياتهم المستمرة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
09:34 PM
بعد يوم واحد من استهداف آلية للميليشيا
قتل 4 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس (الأربعاء)، في كمين نصبته المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط البلاد.
وأوضح مصدر ميداني في المقاومة، أن الهجوم جاء بعد يوم واحد من استهداف طقم آلية تابع للميليشيا بمنطقة المضيق جنوب مدينة البيضاء" وفقًا لـ"سبتمبر نت".
وتواصل المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، عملياتهم المستمرة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.
، "مقاومة البيضاء" تقتل 4 حوثيين في كمي ،
المصدر : الخليج 365
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