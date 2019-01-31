، "مقاومة البيضاء" تقتل 4 حوثيين في كمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد يوم واحد من استهداف آلية للميليشيا

قتل 4 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس (الأربعاء)، في كمين نصبته المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأوضح مصدر ميداني في المقاومة، أن الهجوم جاء بعد يوم واحد من استهداف طقم آلية تابع للميليشيا بمنطقة المضيق جنوب مدينة البيضاء" وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وتواصل المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، عملياتهم المستمرة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.