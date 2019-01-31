، دعمًا لرؤية المملكة 2030.. الطب الرياضي ينظم ندوة "رعاية اللاعبين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن

تستهلّ لجنة التعليم والتدريب بالاتحاد السعودي للطب الرياضي في المنطقة الشرقية، السبت المقبل؛ أوّل أنشطتها التعليمية لعام 2019م بندوة علمية بعنوان "رعاية اللاعبين"؛ حيث تنظم هذه الدورة بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام وتعقد في رحاب الجامعة، ويأتي ذلك دعمًا لرؤية المملكة 2030 المتمثلة في تحقيق التميز الرياضي على الصعيدين المحلي والدولي، عبر تعزيز صحة أبطال الوطن الرياضيين وتمكين الممارسين الصحيين من أطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي من تقديم رعاية صحية متميزة مبنية على أحدث البراهين. وسوف تقام الندوة في قاعة مبنى العمادات المساندة في الحرم الجامعي الجديد للجامعة بمدينة الدمام في الثاني من فبراير لهذا العام.

كما تهدف ندوة "رعاية اللاعبين" بشكل أساسي إلى رفع وعي الممارسين الصحيين في أهم الأمور المتعلقة بالرعاية الصحية للرياضيين؛ سعيًا لتحقيقهم أفضل النتائج المرجوّة في المنافسات الرياضية عبر تقديم الرعاية الطبية المثلى لهم أثناء المشاركات الرياضية لوقايتهم من الإصابات والأمراض التي قد تؤثر في أدائهم الرياضي. وسوف تفتتح الندوة بكلمة رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور قاسم بن إبراهيم المعيدي، ويلي ذلك استعراض لأهم إنجازات وأهداف الخطة الاستراتيجية للاتحاد في الخدمات الطبية المقدمة للاتحادات الرياضية خلال الألعاب المجمعة.

يلي ذلك عدد من المحاضرات وحلقات النقاش حول الفحص الطبي والفسيولوجي قبل الموسم الرياضي، وفهم مسببات الإصابة والوقاية منها، وأهم دواعي العمليات الجراحية والأساليب العلاجية من جراحة وتأهيل طبي. بالإضافة إلى ذلك سوف تتم مناقشة أهم القضايا الأخلاقية والقانونية عند تقديم الخدمات الطبية للرياضيين. وسوف يتم تسليط الضوء أيضًا على قضايا الوصفات العلاجية والأساليب العلاجية الممنوعة أثناء المعسكرات والمنافسات الرياضية.