، على غرار النصر وأحد.. المسابقات تنقل مباراة الشباب والرائد إلى المجمعة ،

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قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة نادي الشباب والرائد ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بمحافظة المجمعة لتقام يوم الاثنين الموافق 4-2-2019م الساعة (6:25) مساءً.
وذلك بناء على البيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 22-1-2019م، والذي أفاد بعدم جاهزية ملعب الملك فهد الدولي، وملعب الأمير فيصل بن فهد لإقامة المباريات في الفترة الحالية.
وكذلك بناء على الفقرة السابعة من المادة السادسة في لائحة المسابقات والبطولات التي نصت على أنه "يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة".
على غرار النصر وأحد.. المسابقات تنقل مباراة الشباب والرائد إلى المجمعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة نادي الشباب والرائد ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بمحافظة المجمعة لتقام يوم الاثنين الموافق 4-2-2019م الساعة (6:25) مساءً.
وذلك بناء على البيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 22-1-2019م، والذي أفاد بعدم جاهزية ملعب الملك فهد الدولي، وملعب الأمير فيصل بن فهد لإقامة المباريات في الفترة الحالية.
وكذلك بناء على الفقرة السابعة من المادة السادسة في لائحة المسابقات والبطولات التي نصت على أنه "يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة".
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
09:33 PM
ضمن الجولة 18 من الدوري
قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة نادي الشباب والرائد ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بمحافظة المجمعة لتقام يوم الاثنين الموافق 4-2-2019م الساعة (6:25) مساءً.
وذلك بناء على البيان الصادر من الهيئة العامة للرياضة بتاريخ 22-1-2019م، والذي أفاد بعدم جاهزية ملعب الملك فهد الدولي، وملعب الأمير فيصل بن فهد لإقامة المباريات في الفترة الحالية.
وكذلك بناء على الفقرة السابعة من المادة السادسة في لائحة المسابقات والبطولات التي نصت على أنه "يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة".
، على غرار النصر وأحد.. المسابقات تنقل مباراة الشباب والرائد إلى المجمعة ،
المصدر : الخليج 365
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