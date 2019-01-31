محمد بن مسعود - الدمام - قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، عدة مواقع مهمة في مديرية المتون غربي محافظة الجوف شمالي غرب البلاد. وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت مواقع متفرقة في سلسلة جبال حام شمالي المديرية، عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار. وأضافت أن مدفعية الجيش الوطني قصفت خلال الهجوم مواقع الميليشيا وتحصيناتها، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تحركاتها وتعزيزاتها. وبين "سبتمبر نت" أن القصف والمواجهات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. بغارات "التحالف" ومدفعية "الشرعية".. انتزاع سلسلة جبلية من الحوثيين في المتون صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31 حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، عدة مواقع مهمة في مديرية المتون غربي محافظة الجوف شمالي غرب البلاد. وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت مواقع متفرقة في سلسلة جبال حام شمالي المديرية، عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار. وأضافت أن مدفعية الجيش الوطني قصفت خلال الهجوم مواقع الميليشيا وتحصيناتها، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تحركاتها وتعزيزاتها. وبين "سبتمبر نت" أن القصف والمواجهات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. 31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440 09:15 PM قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، عدة مواقع مهمة في مديرية المتون غربي محافظة الجوف شمالي غرب البلاد. وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حررت مواقع متفرقة في سلسلة جبال حام شمالي المديرية، عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار. وأضافت أن مدفعية الجيش الوطني قصفت خلال الهجوم مواقع الميليشيا وتحصيناتها، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تحركاتها وتعزيزاتها. وبين "سبتمبر نت" أن القصف والمواجهات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. ، بغارات "التحالف" ومدفعية "الشرعية".. انتزاع سلسلة جبلية من الحوثيين في المتون ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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