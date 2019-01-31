، "غريفيث" يعرب عن قلقه الشديد من الأعمال القتالية في اليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا إلى ضبط النفس وخفض التوتر

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الخميس) عن شعوره بالقلق الشديد إزاء الأعمال القتالية الأخيرة في البلاد، داعيًا وفقًا لـ"رويترز"، أطراف النزاع إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس، والعمل على خفض التوتر.

وقال مكتب "غريفيث" عبر حسابه على "تويتر": "ما نحتاج إليه الآن هو التنفيذ السريع لإعادة الانتشار طبقًا لخطة تضعها لجنة تنسيق إعادة الانتشار".

وكانت الحكومة الشرعية والمتمردون الحوثيون قد اتفقوا على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وسحب قوات الطرفين في إطار اتفاق للسلام برعاية الأمم المتحدة جرى توقيعه في السويد في ديسمبر.