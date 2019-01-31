، "القصبي" يتفقد مشروعات أمانة الرياض ومركز التحكم والمراقبة والطوارئ ،

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على سير العمل والتقى خلالها أمين المنطقة وعددا من المسؤولين

اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، على مشروعات أمانة منطقة الرياض، كما تفقد مركز خدمات أمانة منطقة الرياض 940 ومركز التحكم والمراقبة بالأمانة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وزير الشؤون البلدية والقروية لمقر الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة الرياض، التقى خلالها أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس، ومسؤولي أمانة الرياض.

وتجول الدكتور القصبي في معرض يحكي مشروعات الأمانة الحالية ومنجزاتها في مجالات الطرق والجسور والأنفاق، ومشروعات تصريف السيول، والحدائق والساحات البلدية والمراكز الإدارية، ومشروع وادي السلي والواحات المتخصصة والنظافة، إضافة إلى جهود بلديات الرياض في الخدمات التنموية.

عقب ذلك تفقد الدكتور القصبي مركز التحكم والمراقبة في الأمانة، واستمع إلى شرح مفصل لما يحتويه المركز من تقنية لأحدث ما توصلت إليه تقنية المراقبة من خلال كاميرات الرصد وأجهزة التحكم المتطورة والدور الذي يقوم به كل قسم.

كما استمع إلى شرح عن مهام وحدة التحكم المركزية ومهام المركز في مراقبة الطرق وتصريف السيول ومراقبة الإنارة، ومشروع التحكم عن بعد آلياً بشبكة الإنارة عبر نظام إلكتروني. واطلع أيضاً على الآلية المتبعة لفحص وتقييم الطرق من خلال استخدام معدة تعمل عبر ثلاثة أنظمة على نظام مسح تصويري رقمي ثلاثي الأبعاد لتقيم عناصر الطرق باستخدام تقنية الليزر والمسح الضوئي.

بعدها تفقد القصبي مركز أمانة منطقة الرياض "940"؛ حيث استمع معاليه إلى شرح عما يقدمه المركز من خدمات لاستقبال ومعالجه بلاغات المواطنين في المدينة ومحافظات المنطقة من خلال وسائل الاتصال المتنوعة؛ حيث يستقبل الرقم الموحد (940) كافة البلاغات والشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالخدمات البلدية وتوصيلها إلى الجهة التنفيذية