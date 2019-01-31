محمد بن مسعود - الدمام - حمّلوها بدعوات النصر أثناء المشاركة بالمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيّة" عبّر مواطنون ومقيمون بمشاعر جيّاشة نثروها على متن "مدرعة" عسكرية تعود لوزارة الحرس الوطني، أثناء مشاركتهم بالمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيّة" ، حيث تستعد الآلية للمغادرة إلى الحد الجنوبي مُحمّلة بدعوات النصر. وتوسطت المدرعة ساحة المهرجان شمال الرياض، وحلّق حولها الزوار وانطلقوا في رسائلهم العفوية ودعواتهم الصادقة بالنصر لجنود الوطن المرابطين على "حده" الجنوبي. وتنوعت "المشاعر المسلّحة" بالكلمات والجُمل والأبيات الشعرية لكنها نبعت من قلوب اتحدت على حب الوطن وقيادته. ولا أجمل من تلك اللحظات التي تختلج صدور المرابطين وهم يقرؤون رسائل الدفء القادمة على متن "المدرعة" ؛ سوى مشاعر الحب والولاء والتعبير الصادق من المواطنين وهم يجتمعون على "قلب رجل واحد" وفاءً لهذا الوطن الكبير. بالفيديو.. مواطنون يرسلون "مشاعر مُسلّحة" على متن "مدرّعة" متجهة للحد الجنوبي عيسى الحربي الخليج 365 2019-01-31 عبّر مواطنون ومقيمون بمشاعر جيّاشة نثروها على متن "مدرعة" عسكرية تعود لوزارة الحرس الوطني، أثناء مشاركتهم بالمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيّة" ، حيث تستعد الآلية للمغادرة إلى الحد الجنوبي مُحمّلة بدعوات النصر. وتوسطت المدرعة ساحة المهرجان شمال الرياض، وحلّق حولها الزوار وانطلقوا في رسائلهم العفوية ودعواتهم الصادقة بالنصر لجنود الوطن المرابطين على "حده" الجنوبي. وتنوعت "المشاعر المسلّحة" بالكلمات والجُمل والأبيات الشعرية لكنها نبعت من قلوب اتحدت على حب الوطن وقيادته. ولا أجمل من تلك اللحظات التي تختلج صدور المرابطين وهم يقرؤون رسائل الدفء القادمة على متن "المدرعة" ؛ سوى مشاعر الحب والولاء والتعبير الصادق من المواطنين وهم يجتمعون على "قلب رجل واحد" وفاءً لهذا الوطن الكبير. 31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440 08:59 PM حمّلوها بدعوات النصر أثناء المشاركة بالمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيّة" حمّلوها بدعوات النصر أثناء المشاركة بالمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيّة" عبّر مواطنون ومقيمون بمشاعر جيّاشة نثروها على متن "مدرعة" عسكرية تعود لوزارة الحرس الوطني، أثناء مشاركتهم بالمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيّة" ، حيث تستعد الآلية للمغادرة إلى الحد الجنوبي مُحمّلة بدعوات النصر. وتوسطت المدرعة ساحة المهرجان شمال الرياض، وحلّق حولها الزوار وانطلقوا في رسائلهم العفوية ودعواتهم الصادقة بالنصر لجنود الوطن المرابطين على "حده" الجنوبي. وتنوعت "المشاعر المسلّحة" بالكلمات والجُمل والأبيات الشعرية لكنها نبعت من قلوب اتحدت على حب الوطن وقيادته. ولا أجمل من تلك اللحظات التي تختلج صدور المرابطين وهم يقرؤون رسائل الدفء القادمة على متن "المدرعة" ؛ سوى مشاعر الحب والولاء والتعبير الصادق من المواطنين وهم يجتمعون على "قلب رجل واحد" وفاءً لهذا الوطن الكبير. ، بالفيديو.. مواطنون يرسلون "مشاعر مُسلّحة" على متن "مدرّعة" متجهة للحد الجنوبي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مواطنون يرسلون "مشاعر مُسلّحة" على متن "مدرّعة" متجهة للحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.