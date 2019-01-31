محمد بن مسعود - الدمام - احتفل رئيس مركز إمارة نعام سابقآ الشيخ فضي بن علي آل حسين الشمري، بزواج نجله بندر أحد أبطال حرس الحدود بالحد الجنوبي في أحد القصور بتثليث، بحضور جمع كبير من المشايخ والأعيان والزملاء. "الشمري" يحتفل بزواج "بندر" في تثليث صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31 احتفل رئيس مركز إمارة نعام سابقآ الشيخ فضي بن علي آل حسين الشمري، بزواج نجله بندر أحد أبطال حرس الحدود بالحد الجنوبي في أحد القصور بتثليث، بحضور جمع كبير من المشايخ والأعيان والزملاء. 31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440 08:50 PM احتفل رئيس مركز إمارة نعام سابقآ الشيخ فضي بن علي آل حسين الشمري، بزواج نجله بندر أحد أبطال حرس الحدود بالحد الجنوبي في أحد القصور بتثليث، بحضور جمع كبير من المشايخ والأعيان والزملاء. ، "الشمري" يحتفل بزواج "بندر" في تثليث ،

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