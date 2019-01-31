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بدأت وزارة الحرس الوطني، قبل قليل، في صرف المتبقي من العلاوة السنوية وإيداعها في حسابات منسوبيها في عدد من القطاعات التابعة للوزارة.
وكان الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، وجه بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني بصفة عاجلة، انسجاماً مع التوجيهات السامية الكريمة.
وزارة الحرس الوطني تبدأ صرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبيهامنصور الشلاقي الخليج 365 2019-01-31
بدأت وزارة الحرس الوطني، قبل قليل، في صرف المتبقي من العلاوة السنوية وإيداعها في حسابات منسوبيها في عدد من القطاعات التابعة للوزارة.
وكان الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، وجه بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني بصفة عاجلة، انسجاماً مع التوجيهات السامية الكريمة.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
08:48 PM
في عدد من القطاعات التابعة لها
بدأت وزارة الحرس الوطني، قبل قليل، في صرف المتبقي من العلاوة السنوية وإيداعها في حسابات منسوبيها في عدد من القطاعات التابعة للوزارة.
وكان الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، وجه بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني بصفة عاجلة، انسجاماً مع التوجيهات السامية الكريمة.
، وزارة الحرس الوطني تبدأ صرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبيها ،
المصدر : الخليج 365
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