- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة؛ مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سري بن إبراهيم عسيري، قرارًا يقضي بتكليف فايز بن محمد الزهراني للقيام بأعمال ومهام مدير مكتب الإدارة العامة للحج والعمرة بمكة المكرمة؛ بالأضافة لعمله بالمكتب الفني لمساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة.
وبهذه المناسبة عبر "الزهراني" عن شكره وتقديره لهذه الثقة من قبل قيادات الشؤون الصحية، مؤكدًا أنها ستكون خير دافع له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي مكة المكرمة.
"الزهراني" مديراً لمكتب الإدارة العامة للحج والعمرة بمكة المكرمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
أصدر مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة؛ مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سري بن إبراهيم عسيري، قرارًا يقضي بتكليف فايز بن محمد الزهراني للقيام بأعمال ومهام مدير مكتب الإدارة العامة للحج والعمرة بمكة المكرمة؛ بالأضافة لعمله بالمكتب الفني لمساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة.
وبهذه المناسبة عبر "الزهراني" عن شكره وتقديره لهذه الثقة من قبل قيادات الشؤون الصحية، مؤكدًا أنها ستكون خير دافع له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي مكة المكرمة.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
08:45 PM
أصدر مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة؛ مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سري بن إبراهيم عسيري، قرارًا يقضي بتكليف فايز بن محمد الزهراني للقيام بأعمال ومهام مدير مكتب الإدارة العامة للحج والعمرة بمكة المكرمة؛ بالأضافة لعمله بالمكتب الفني لمساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة.
وبهذه المناسبة عبر "الزهراني" عن شكره وتقديره لهذه الثقة من قبل قيادات الشؤون الصحية، مؤكدًا أنها ستكون خير دافع له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي مكة المكرمة.
، "الزهراني" مديراً لمكتب الإدارة العامة للحج والعمرة بمكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الزهراني" مديراً لمكتب الإدارة العامة للحج والعمرة بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.