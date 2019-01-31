، "الزهراني" مديراً لمكتب الإدارة العامة للحج والعمرة بمكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة؛ مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سري بن إبراهيم عسيري، قرارًا يقضي بتكليف فايز بن محمد الزهراني للقيام بأعمال ومهام مدير مكتب الإدارة العامة للحج والعمرة بمكة المكرمة؛ بالأضافة لعمله بالمكتب الفني لمساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وبهذه المناسبة عبر "الزهراني" عن شكره وتقديره لهذه الثقة من قبل قيادات الشؤون الصحية، مؤكدًا أنها ستكون خير دافع له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي مكة المكرمة.