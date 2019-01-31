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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد.
وزير الخارجية يستعرض مع السفير الروسي الموضوعات المشتركةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-31
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
08:38 PM
خلال لقاء عقد اليوم بالرياض
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد.
، وزير الخارجية يستعرض مع السفير الروسي الموضوعات المشتركة ،
المصدر : الخليج 365
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