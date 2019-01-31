، جمعية شقراء متعددة الأغراض تحصل على أرض تجارية ،

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حصلت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بشقراء على منحة أرض تجارية بشقراء بمساحة (٢٥٠٠) متر مربع، على طريق الملك فيصل المتجه للحمادة، مقابل دار التربية الاجتماعية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن سليمان الهدلق: من أهم أهداف الجمعية العمل على توفير متطلبات المحافظة والمراكز التابعة لها من الاحتياجات الاستهلاكية والاستثمارات العامة، والمساهمة في إنشاء وإدارة وتشغيل مدارس رياض الأطفال، وتوفير وسائل النقل الداخلي بالمحافظة، والعناية بإبراز تراث وتاريخ المحافظة ومراكزها وتشجيع السياحة لها، والمساهمة في توفير متطلبات الزراعة والمزارعين ومربي الماشية وتقديم الخدمات الإرشادية والتسويقية لهم.
وأضاف: "رؤية الجمعية تهدف لتعزيز مفهوم العمل التعاوني نحو تقديم خدمات متنوعة وعالية الجودة لصالح المجتمع المحلي وتطوره".
وتابع "يتم الاستفادة من هذا الموقع الاستثماري في أنشطة الجمعية وتحقيق أهدافها وكل ما يخدم تنمية المجتمع من خلال توفير احتياجاتها الزراعية والاستهلاكية والصناعية وغيرها، ضمن منظومة عمل جماعي تعاوني لتوفير الخدمات للمجتمع في نطاق المحافظة ومراكزها".
جمعية شقراء متعددة الأغراض تحصل على أرض تجاريةفلاح الجوفان الخليج 365 2019-01-31
حصلت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بشقراء على منحة أرض تجارية بشقراء بمساحة (٢٥٠٠) متر مربع، على طريق الملك فيصل المتجه للحمادة، مقابل دار التربية الاجتماعية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن سليمان الهدلق: من أهم أهداف الجمعية العمل على توفير متطلبات المحافظة والمراكز التابعة لها من الاحتياجات الاستهلاكية والاستثمارات العامة، والمساهمة في إنشاء وإدارة وتشغيل مدارس رياض الأطفال، وتوفير وسائل النقل الداخلي بالمحافظة، والعناية بإبراز تراث وتاريخ المحافظة ومراكزها وتشجيع السياحة لها، والمساهمة في توفير متطلبات الزراعة والمزارعين ومربي الماشية وتقديم الخدمات الإرشادية والتسويقية لهم.
وأضاف: "رؤية الجمعية تهدف لتعزيز مفهوم العمل التعاوني نحو تقديم خدمات متنوعة وعالية الجودة لصالح المجتمع المحلي وتطوره".
وتابع "يتم الاستفادة من هذا الموقع الاستثماري في أنشطة الجمعية وتحقيق أهدافها وكل ما يخدم تنمية المجتمع من خلال توفير احتياجاتها الزراعية والاستهلاكية والصناعية وغيرها، ضمن منظومة عمل جماعي تعاوني لتوفير الخدمات للمجتمع في نطاق المحافظة ومراكزها".
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
08:25 PM
"الهدلق": نهدف لتقديم خدمات متنوعة وعالية الجودة للمجتمع
حصلت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بشقراء على منحة أرض تجارية بشقراء بمساحة (٢٥٠٠) متر مربع، على طريق الملك فيصل المتجه للحمادة، مقابل دار التربية الاجتماعية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن سليمان الهدلق: من أهم أهداف الجمعية العمل على توفير متطلبات المحافظة والمراكز التابعة لها من الاحتياجات الاستهلاكية والاستثمارات العامة، والمساهمة في إنشاء وإدارة وتشغيل مدارس رياض الأطفال، وتوفير وسائل النقل الداخلي بالمحافظة، والعناية بإبراز تراث وتاريخ المحافظة ومراكزها وتشجيع السياحة لها، والمساهمة في توفير متطلبات الزراعة والمزارعين ومربي الماشية وتقديم الخدمات الإرشادية والتسويقية لهم.
وأضاف: "رؤية الجمعية تهدف لتعزيز مفهوم العمل التعاوني نحو تقديم خدمات متنوعة وعالية الجودة لصالح المجتمع المحلي وتطوره".
وتابع "يتم الاستفادة من هذا الموقع الاستثماري في أنشطة الجمعية وتحقيق أهدافها وكل ما يخدم تنمية المجتمع من خلال توفير احتياجاتها الزراعية والاستهلاكية والصناعية وغيرها، ضمن منظومة عمل جماعي تعاوني لتوفير الخدمات للمجتمع في نطاق المحافظة ومراكزها".
، جمعية شقراء متعددة الأغراض تحصل على أرض تجارية ،
المصدر : الخليج 365
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