، بعد 9 أشهر من الخلافات.. الفرقاء اللبنانيون يتفقون على تشكيل الحكومة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحريري" سلم التشكيلة لـ"عون"

توصل الزعماء اللبنانيون اليوم (الخميس) إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، في خطوة نحو إنهاء 9 أشهر من الخلاف بشأن توزيع المناصب الوزارية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عربية عن مصادر سياسية.

ووفقاً للمصادر، وصل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى القصر الجمهوري في بعبدا؛ لتسليم التشكيلة التي جرى التوافق عليها بين الأطراف السياسية للرئيس ميشال عون.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة "الحريري" الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة، لوضع المالية العامة على مسار مستدام، والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.