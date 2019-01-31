السعودية اليوم / الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية يؤكد تسجيل حالتي وفاة بالمغرب بسبب أنفلوانزا الخنازير



الرباط 25 جمادى الاولى 1440 ه موافق 31 يناير 2019 م واس

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ، اليوم بالرباط ، أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالمملكة المغربية بسبب الإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير.

وأوضح الخلفي في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ، أن الأمر يتعلق بحالة سيدة حامل ، وأخرى لسيدة تبلغ من العمر 68 سنة وتعاني من أمراض مزمنة.

وأضاف أن مصالح وزارة الصحة المغربية رفعت من مستوى اليقظة ، وتواكب بشكل دقيق الأشخاص المعنيين أكثر بالإصابة بالداء، داعيا إلى ضرورة إجراء التلقيح ضد الفيروس لمواجهة المضاعفات المحتملة.

// انتهى //

20:57ت م

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الرباط 25 جمادى الاولى 1440 ه موافق 31 يناير 2019 م واسأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ، اليوم بالرباط ، أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالمملكة المغربية بسبب الإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير.وأوضح الخلفي في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ، أن الأمر يتعلق بحالة سيدة حامل ، وأخرى لسيدة تبلغ من العمر 68 سنة وتعاني من أمراض مزمنة.وأضاف أن مصالح وزارة الصحة المغربية رفعت من مستوى اليقظة ، وتواكب بشكل دقيق الأشخاص المعنيين أكثر بالإصابة بالداء، داعيا إلى ضرورة إجراء التلقيح ضد الفيروس لمواجهة المضاعفات المحتملة.// انتهى //20:57ت م0231

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