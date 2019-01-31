شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي أمام الدينار البحريني وعملات مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس 31 يناير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- نستعرض أسعار العملات بمجلس التعاون الخليجي أمام الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس 31 يناير 2019، والتى تهم المواطن السعودي خاصة مع اقتراب الأجازات مع بحثه على الاماكن القريبة وبصفة خاصة البحرين فى الأجازات القصيرة مثل غدًا الجمعة، لذلك يوضح التقرير التالي سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية. سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية: درهم اماراتي 1.0209 دينار بحريني 9.9469 دينار كويتي 12.3660 ريال عماني 9.7402 ريال قطري 1.0299 سعر الريال السعودي أمام الدينار البحريني وعملات مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس 31 يناير 2019

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