شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي أمام الدولار وباقي العملات خلال تعاملات اليوم الخميس 31 يناير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- يشهد سعر الريال السعودي حالة من الثبات أمام العملات العربية والأجنبية، ليصبح سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس 31 يناير 2019 أمام باقي العملات كالتالي: أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم: بات تايلندي 0.1191 بيسو فلبيني 0.0715 جنية استرليني 4.9298 جنيه مصري 0.2126 درهم اماراتي 1.0209 درهم مغربي 0.3932 دولار أمريكي 3.75 دولار كندي 2.8252 دينار اردني 5.2895 دينار بحريني 9.9469 دينار تونسي 1.2416 دينار جزائري 0.0317 دينار كويتي 12.366 دينار ليبي 2.7116 رانجيت ماليزي 0.912 روبية اندونيسية 0.0003 روبية باكستانية 0.027 روبية هندية 0.0527 ريال عماني 9.7402 ريال قطري 1.0299 ريال يمني 0.015 فرنك سويسري 3.769 ليرة تركية 0.7061 يورو 4.2806 روبل روسي 0.0568 سعر الريال السعودي أمام الدولار وباقي العملات خلال تعاملات اليوم الخميس 31 يناير 2019

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