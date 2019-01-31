شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على مكة تستمر حتى هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سكان منطقة مكة المكرمة من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار فرصة تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الحالة الجوية جدة، رابغ، ذهبان، الشعيبة، مكة المكرمة، والأجزاء المجاورة، وتبدأ حالة الطقس في السادسة مساء اليوم، وتستمر حتى منتصف الليل.



مختارات بتوجيه الملك سلمان .. محمد بن سلمان ينهي بنجاح القضية الأكبر تعقيدًا والأكثر تناولًا إعلاميًّا



طريق وادي وج المسيال بالطائف حوادث مأساوية.. والأهالي: أنقذوا أرواحنا و مركباتنا مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.