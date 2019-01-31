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شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع سفير روسيا لدى المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد.
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