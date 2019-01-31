شكرا لقرائتكم شاهد بالصور.. حرف يدوية ومعروضات شعبية بسوق مهرجان الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يشهد “السوق الشعبي” في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور إقبالاً كبيرا من الزوار بمختلف شرائحهم لما يحتويه من معروضات شعبية وحرف يدوية تستذكر عراقة الماضي وبساطته وتوظيف الطبيعة لصنع مختلف الاحتياجات عبر أدوات بسيطة شكلت نواة الصناعات الحديثة.

ويتعرف الزائر للمهرجان على الحرف اليدوية المتنوعة في المحلات الصغيرة والتي تحاكي في شكلها ومساحتها ما كانت عليه المحلات في الأسواق القديمة، فيما يتواجد العديد من الحرفيين البارعين الذين يصنعون من أبسط الأشياء تحفا مميزة يحرص الزوار على اقتنائها.

ويُبرز السوق الشعبي فن السدو بأشكاله وألوانه المختلفة، والأعمال التراثية القديمة التي ما زال يحرص عليها محبو التراث، والمنحوتات والفخاريات ذات القيمة التراثية والفنية، وطحن الحبوب على الرحى، بالإضافة إلى المشغولات اليدوية والمجوهرات التقليدية وكل ما يتعلق بزينة الرجل والمرأة قديمًا.

ويقدم المهرجان فعاليات وأنشطة متنوعة، في القرية التراثية التي تجمع تحت مظلتها أقساماً ترفيهية وثقافية وتعليمية عدة أهمها : متحف الصقور، والمسرح، والسوق التراثي، ومنطقة المأكولات، والمنطقة التجارية للصقارين، والتخييم ومنطقة الرماية، إذ سجلت الفعاليات إقبالاً كبيراً من الزوار منذ الساعات الأولى لانطلاقه.



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