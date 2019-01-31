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شكرا لقرائتكم زوجته تحتاج للأكسجين.. قطع التيار عن منزل مواطن والكهرباء لا تتجاوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - شكا متابعات الخليج 365 أحمد سندي من محافظة جدة بحي المروة، من قطع الكهرباء عن منزله، رغم سداد الفاتورة في آخر يوم محدد للسداد.
وقال سندي لـ”متابعات الخليج 365” في الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم تم قطع الكهرباء عن المنزل، مؤكدًا سداده المبلغ المستحق مساء يوم أمس، مضيفًا أن زوجته تحتاج للأكسجين وقد أبلغ المشرف على خدمة العملاء في شركة الكهرباء بذلك.
وعلل سندي، سبب تأخره عن التسديد لتأخر رواتب القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن آخر موعد للسداد كان يوم أمس.
وأكد سندي على تواصله مع الشركة لإعادة التيار، مضيفا أنه لم يحصل إلا على الوعود الكلامية دون اتخاذ إجراءات تكفل حقه.
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