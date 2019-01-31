شكرا لقرائتكم رسمياً.. إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة سعد الحريري، لتنهي أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ 9 أشهر.

وكانت مصادر سياسية، أعلنت في وقت سابق أن هناك توافقا على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري.

يذكر أن هذه ستكون ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام، والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

وكان الحريري أعلن قبل أيام أن هذا الأسبوع سيكون أسبوع الحسم لإعلان الحكومة اللبنانية.



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