شكرا لقرائتكم الجمارك تتفاعل مع شكوى تكدس المسافرين بمنفذ الرقعي الحدودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تفاعلت الجمارك، اليوم الخميس، مع شكوى مواطنين، من تكدس المسافرين في منفذ الرقعي الحدودي بحفر الباطن.

وردت الجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بقولها : “مرحباً بك، نعتذر لانزعاجكم ونؤكد اهتمامنا بملاحظاتكم”.

وأضافت الجمارك، “نحيطكم بأننا نعمل على تطوير المنفذ من ناحية الاستيعابية والكادر البشري لضمان عدم تكرار أي صعوبات تواجهكم مستقبلاً ، نسعد بتواصلكم”.



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