شكرا لقرائتكم البابا يلتقي شيخ الأزهر في دار زايد .. وولي عهد أبوظبي: يحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بمناسبة عام التسامح في الإمارات ستكون أبوظبي على موعد لعقد لقاء بين البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية والدكتور أحمد الطيب خلال الأسبوع المقبل.

واستبق البابا زيارته إلى الإمارات المقررة يوم 3 فبراير المقبل برسالة عبر فيها عن سعادته بهذه الزيارة والآمال التي يعلقها عليها، معتبراً أن هذه الزيارة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية.

ووصف البابا فرنسيس في رسالة مصورة دولة الإمارات بأرض الازدهار والسلام، دار التعايش واللقاء، التي يجد فيها الكثيرون مكاناً آمناً للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف، موجهاً التحية للشعب الإماراتي.

وقال في رسالته التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات: “يسرني أن ألتقي بشعب يعيش الحاضر ونظره يتطلع إلى المستقبل، لقد صدق طيب الذكر الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة حين قال إن الثروة الحقيقية ليست في الإمكانيات المادية وحدها وإنما الثروة الحقيقية للأمة تكمن في أفراد شعبها الذين يصنعون مستقبل أمتهم، الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال”.

بدوره عبر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن ترحيبه بهذه الزيارة بالقول : نجدد ترحيبنا برجل السلام والمحبة، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في “دار زايد”، نتطلع للقاء الأخوة الإنسانية التاريخي الذي سيجمعه في أبوظبي مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.. يحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل بأن تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام.”



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