شكرا لقرائتكم بعد تعثر 9 أشهر.. ولادة حكومة لبنان خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت مصادر سياسية من فصائل مختلفة أن الزعماء اللبنانيين توصلوا اليوم الخميس إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، في خطوة نحو إنهاء تسعة أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام، والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

وكان الحريري أعلن قبل أيام أن هذا الأسبوع سيكون أسبوع الحسم لإعلان الحكومة اللبنانية.



مختارات بتوجيه الملك سلمان .. محمد بن سلمان ينهي بنجاح القضية الأكبر تعقيدًا والأكثر تناولًا إعلاميًّا



طريق وادي وج المسيال بالطائف حوادث مأساوية.. والأهالي: أنقذوا أرواحنا و مركباتنا مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.