شكرا لقرائتكم ضبط 921 مخالفاً دخلوا منطقة الحدود البرية المحظورة‎ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ضبط حرس الحدود 921 شخصاً دخلوا منطقة الحدود البرية المحظورة بما يخالف نظام أمن الحدود.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه إنفاذاً لمهام قوات حرس الحدود في مراقبة المناطق الحدودية البرية والبحرية وحظر المرور أو التجول فيها، في كل من منطقة الحدود الشمالية بكامل قطاعاتها، التي تشمل الشعبة، ورفحاء، والعويقيلة، وجديدة عرعر، وطريف، بالإضافة إلى قطاع حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمخالفي نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، خلال الفترة من ١/١/ ١٤٤٠وحتى ٢٤ /٥ /١٤٤٠هـ عن ضبط (921) مخالفاً لتواجدهم في مناطق الحدود البرية المحظورة، بينهم (816) مخالفاً سعودياً، و(60) مخالفاً من القبائل النازحة و(25) مخالفاً من الجنسية الكويتية، و8 مخالفين من الجنسية السورية، بالإضافة إلى (12) مخالفاً من جنسيات أخرى.

وأضاف أنه تم تنفيذ العقوبات المقررة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بحق كافة المخالفين المتجاوزين لمنطقة الحدود البرية المحظورة، وإحالة المطلوبين منهم في قضايا مختلفة للجهات المختصة بها.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود مستمرون في تنفيذ مهامهم الأمنية بكافة المناطق الحدودية البرية والبحرية وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحقهم، وأهاب بالمواطنين والمقيمين للابتعاد عن المناطق الحدودية المحظورة والتي تم تحديدها بسواتر أمنية ولوحات إرشادية.



مختارات بتوجيه الملك سلمان .. محمد بن سلمان ينهي بنجاح القضية الأكبر تعقيدًا والأكثر تناولًا إعلاميًّا



طريق وادي وج المسيال بالطائف حوادث مأساوية.. والأهالي: أنقذوا أرواحنا و مركباتنا مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.