الان تتابع “التعليم” تنهي رفع بيانات المعلمين والمعلمات الحاصلين على التدريب الصيفي في نظام “نور” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي
أعلنت وزارة التعليم ممثلة في الادارة العامة لشؤون المعلمين، الانتهاء من رفع بيانات الحاصلين على التدريب الصيفي الواردة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي على نظام نور.
وأكدت في بيان رسمي، إحاطتهم بأنه وعند وجود أي ملحوظات يمكن التواصل من خلال إيميل المركز التالي:-
[email protected].
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