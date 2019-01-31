الان تتابع “التعليم” تنهي رفع بيانات المعلمين والمعلمات الحاصلين على التدريب الصيفي في نظام “نور” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

أعلنت وزارة التعليم ممثلة في الادارة العامة لشؤون المعلمين، الانتهاء من رفع بيانات الحاصلين على التدريب الصيفي الواردة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي على نظام نور.

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وأكدت في بيان رسمي، إحاطتهم بأنه وعند وجود أي ملحوظات يمكن التواصل من خلال إيميل المركز التالي:-

‏⁦[email protected]⁩.