العساف يبحث العلاقات الثنائية مع سفير روسيا لدى المملكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بمقر الوزارة اليوم (الخميس)، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف. استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بمقر الوزارة اليوم (الخميس)، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف. وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد.



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