شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراضي مشروع الطائف الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

رصدت بلدية الطائف الجديد الفرعية تعديات أقيمت على الأراضي الحكومية المخصصة للتنمية والتطوير بمشروع الطائف الجديد، وعلى الفور أزالت أمانة الطائف، عبر الفرق الميدانية للفرع، أعمال التعديات والإحداثات، التي تمثلت في غرف سكنية وأسوار من البلوك وشبوك شائكة وعقوم ترابية وإشغالات مختلفة.

وأوضحت أمانة الطائف أن الإشغالات وضعها معتدون بهدف الاستيلاء على الأراضي، وتحويلها لملكيات خاصة بدون الحصول على مستمسكات شرعية تخولهم للاستفادة من الأراضي، مسببين بذلك تعطيلًا للمشاريع التنموية بالمنطقة، وإصرار المحدثين على تجاوز الأنظمة والتعليمات، للاستحواذ على الأراضي البيضاء دون وجه حق.

وشدد أمين الطائف المهندس محمد آل هميل على كافة البلديات المرتبطة والفرعية بالتعامل الفوري والفعال مع التعديات على الأراضي المخصصة للمشاريع الخدمية والمشاريع التطويرية، وحتى أراضي الغير، وتنفيذ التعليمات السامية وتعاميم أمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية القاضية بسرعة التعامل مع الإحداثات فور وقوعها، وعدم ترك الفرصة لضعاف النفوس لاستغلال الأراضي الحكومية بشكل مخالف.