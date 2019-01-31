شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان: برنامج «تطوير الصناعة الوطنية» يشكل بعداً مهماً في 4 قطاعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بانطلاقة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي دشنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الهادف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ويعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي، إلى جانب ما يوفره من فرص عمل للكوادر السعودية

وأكد الأمير فهد بن سلطان أن البرنامج يعد من أهم وأكبر برامج رؤية المملكة 2030 وسيكون له دور في تعزيز الصادرات غير النفطية، وخفض الواردات وفي الوقت ذاته جذب الاستثمارات من كل أنحاء العالم، مشيراً إلى ما شهده البرنامج من توقيع اتفاقيات ضخمة ستشكل بعداً مهماُ للاقتصاد الوطني في أربعة قطاعات تعد الأهم اليوم في الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية واستغلال ثروات هذه البلاد المباركة.

وقال أمير منطقة تبوك: «إن ما تم وبذل من عمل دؤوب وخطى متسارعة وجهود حثيثة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف مباشر من ولي العهد إنما يؤكد الحرص الدائم لكل ما فيه رفعة ونماء وعلو الوطن والمواطن»، سائلاً المولى القدير أن يحفظ البلاد ويديم عليها الأمن والاستقرار ورغد العيش في ظل القيادة الحكيمة.