شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مُطلقي النار على دورية أمن الطرق في القيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة) ‪

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أنه في صباح يوم (الثلاثاء) الماضي، تعرض أفراد دورية أمن الطرق التابعة لقيادة أمن طرق القيرة في منطقة عسير لإطلاق نار، نتج عنه إصابة أحدهم بإصابة حرجة.

وأوضح المتحدث أن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري أسفر عن القبض على شخصين سعوديين في العقد الثالث والرابع من العمر، وضبط المركبة التي يستقلها المتهمان وإيداعهما التوقيف لإستكمال إجراءات الاستدلال وإشعار النيابة العامة.