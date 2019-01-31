

المدينة المنورة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

زار نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور يوسف بن محمد السعيد، اليوم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وخلال زيارته تجول معاليه بالمجمع برفقة أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة لمصحف الشريف الدكتور بندر بن فهد السويلم, حيث استمع لشرح موجز عن الطباعة وجهود العاملين.

و في نهاية جولته رفع نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور يوسف بن محمد السعيد شكره لله تعالى، ثم للقيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على اهتمامهم ودعمهم وحرصهم على خدمة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والعناية بطباعة ونشر المصحف الشريف.

// انتهى //

18:56ت م

0203



المدينة المنورة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسزار نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور يوسف بن محمد السعيد، اليوم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.وخلال زيارته تجول معاليه بالمجمع برفقة أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة لمصحف الشريف الدكتور بندر بن فهد السويلم, حيث استمع لشرح موجز عن الطباعة وجهود العاملين.و في نهاية جولته رفع نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور يوسف بن محمد السعيد شكره لله تعالى، ثم للقيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على اهتمامهم ودعمهم وحرصهم على خدمة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والعناية بطباعة ونشر المصحف الشريف.// انتهى //18:56ت م0203

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب وزير الشؤون الإسلامية يزور مجمع طباعة المصحف الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.