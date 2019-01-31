السعودية اليوم / افتتاح أول قاعدة عسكرية تُشغّل بالطاقة النظيفة في بريطانيا



لندن 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

افتتح وزير الدولة للدفاع البريطاني توبايس إليوت اليوم منشأة توليد الطاقة النظيفة في قاعدة "مارهام" الجوية شمال شرق إنجلترا.

وأوضح اليوت في بيان رسمي بهذه المناسبة أن القاعدة الجوية ستحصل على 95 % من إمدادات الكهرباء عبر مولد الغاز الحيوي الذي يقوم بتخمير المحاصيل الزراعية المحلية.

وأبان المسؤول البريطاني أن الخطوة التي تعد الأولى من نوعها في البلاد، ستوفر على وزارة الدفاع فاتورة وقود تقدر بأكثر من 300 ألف جنيه إسترليني خلال العام، متمنيًا أن يصبح المشروع أنموذجًا لتحولات مماثلة نحو الطاقة النظيفة في قواعد القوات البريطانية كافة.

// انتهى //

18:50ت م

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لندن 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسافتتح وزير الدولة للدفاع البريطاني توبايس إليوت اليوم منشأة توليد الطاقة النظيفة في قاعدة "مارهام" الجوية شمال شرق إنجلترا.وأوضح اليوت في بيان رسمي بهذه المناسبة أن القاعدة الجوية ستحصل على 95 % من إمدادات الكهرباء عبر مولد الغاز الحيوي الذي يقوم بتخمير المحاصيل الزراعية المحلية.وأبان المسؤول البريطاني أن الخطوة التي تعد الأولى من نوعها في البلاد، ستوفر على وزارة الدفاع فاتورة وقود تقدر بأكثر من 300 ألف جنيه إسترليني خلال العام، متمنيًا أن يصبح المشروع أنموذجًا لتحولات مماثلة نحو الطاقة النظيفة في قواعد القوات البريطانية كافة.// انتهى //18:50ت م0202

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