السعودية اليوم / الأمير فهد بن سلطان ينوه بانطلاقة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية



تبوك 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, بانطلاقة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير

وأكد سموه أن البرنامج يعد من أهم وأكبر برامج رؤية المملكة 2030 وسيكون له دور في تعزيز الصادرات غير النفطية, وخفض الواردات وفي ذات الوقت جذب الاستثمارات من كل أنحاء العالم, مشيراً إلى ما شهد البرنامج من توقيع اتفاقيات ضخمة ستشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني في أربع قطاعات تعد الأهم اليوم في الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية واستغلال ثروات هذه البلاد المباركة.

وقال سموه: "إن ما تم وبذل من عمل دؤوب وخطى متسارعة وجهود حثيثة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد

- حفظهما الله - إنما يؤكد الحرص الدائم لكل ما فيه رفعة ونماء وعلو الوطن والمواطن، سائلاً المولى القدير أن يحفظ البلاد ويديم عليها الأمن والاستقرار ورغد العيش في ظل القيادة الحكيمة.

// انتهى //

18:39ت م

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تبوك 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, بانطلاقة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الهادف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة, ويعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي, إلى جانب ما يوفره من فرص عمل للكوادر السعودية وأكد سموه أن البرنامج يعد من أهم وأكبر برامج رؤية المملكة 2030 وسيكون له دور في تعزيز الصادرات غير النفطية, وخفض الواردات وفي ذات الوقت جذب الاستثمارات من كل أنحاء العالم, مشيراً إلى ما شهد البرنامج من توقيع اتفاقيات ضخمة ستشكل بعداً هاماً للاقتصاد الوطني في أربع قطاعات تعد الأهم اليوم في الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية واستغلال ثروات هذه البلاد المباركة.وقال سموه: "إن ما تم وبذل من عمل دؤوب وخطى متسارعة وجهود حثيثة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد- حفظهما الله - إنما يؤكد الحرص الدائم لكل ما فيه رفعة ونماء وعلو الوطن والمواطن، سائلاً المولى القدير أن يحفظ البلاد ويديم عليها الأمن والاستقرار ورغد العيش في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //18:39ت م0200

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