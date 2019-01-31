شكرا لقرائتكم 14 فندقًا بها 42000 غرفة ومطار جديد في مشروع البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، السيد جون باغانو إن السياحة من أهم القطاعات المهمة بالمملكة، لافتاً إلى أن الهدف من مشروع البحر الأحمر هو وضع السعودية على خريطة السياحة العالمية وخلق فرص استثمار وتطوير صناعة السياحة مع الحفاظ على التراث الثقافي والبيئي.

وكشف السيد جون خلال الملتقى الاقتصادي السعودي – الإماراتي الذي عقد في الرياض اليوم أن افتتاح المرحلة الأولى من هذا المشروع ستكون بحلول نهاية عام 2022 وسيضم 14 فندقاً بخمس جزر رئيسية بمجموع 3000 غرفة للفندق و1500 وحدة سكنية ويشمل مطاراً جديداً.

وأوضح أن: ” مشروع البحر الأحمر يتميز بموقع متميز فريد وتتوفر فيه 90 جزيرة وهي جوهرة بحد ذاتها وتحيط بها أهم الشعاب المرجانية المزدهرة بالعالم، ولدينا مساحات من المناطق الطبيعية الصحراوية والجبلية الرائعة وفائقة الجمال، وهناك مجموعة من الكنوز الثقافية والتاريخية بما فيها موقع اليونسكو للتراث العالمي والعديد من النقوش الصخرية التي ترجع إلى أقدم الحضارات العربية “.

وأضاف أن: ” مشروع البحر الأحمر مرتبط بالضيافة ولدينا مجموعة متنوعة من خدمات الضيافة منها المنتجعات الفاخرة الحصرية في الجزر ومحاور المنتجعات المركزية والملاذات الجبلية والملاذات الصحراوية”.

وبيَّن أن: ” فرص النمو موجودة والفرص الاستثمارية كبيرة، في الصناعة السياحية، وذلك بسبب الموقع المتميز الواقع على البحر الأحمر، وأنها تتوافق مع التوجهات الموجودة بما فيها الالتزام والاستدامة، وخلق الجاذبية السياحية التي ازدادت منذ 2014 بحوالي 18٪ وخلال العقد القادم ربما تصل الزيادة إلى مليار دولار في 2022.”



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