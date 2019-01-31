شكرا لقرائتكم القني رئيسًا تنفيذيًا للاتحاد السعودي للأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني المكلّف قرارًا بتعيين متعب بن مخلف القني رئيسًا تنفيذيًا للاتحاد.

ويمتلك متعب بن مخلف القني خبرات تفوق العشر سنوات في مجال تقنية المعلومات وهو متخرج من جامعة لنكلن تخصص برمجيات.



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