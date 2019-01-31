شكرا لقرائتكم نائب الرئيس اليمني يؤكد أهمية تضافر الجهود لاستكمال تحرير تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أهمية تظافر الجهود لاستكمال تحرير محافظة تعز.

وأشاد خلال لقائه اليوم محافظ تعز، نبيل شمسان بالتضحيات التي يقدمها الجيش الوطني في مختلف جبهات المحافظة، وصمود وبسالة أبناء تعز، ووعيهم ومقاومتهم للانقلاب ومشروعه الطائفي التخريبي.

وناقش وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، الجهود المبذولة لاستكمال التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل مؤسسات الدولة، بما من شأنها ضمان مستقبل المحافظة وأبنائها.

ودعا “محسن”، أبناء المحافظة إلى تغليب مصلحة تعز على أي مصلحة أخرى، ورصّ الصفوف وتوحيدها بما يخدم ثقافة وتاريخ المدينة، إضافة إلى ترسيخ قيم الدولة ومبادئها.



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