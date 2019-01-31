هل يتوقف دعم الصندوق العقاري بعد ارتفاع الراتب؟

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جدة - خالد شويل - أكد الصندوق العقاري للتنمية أن الدعم المخصص للمستفيدين لا يتأثر بحدوث زيادة في رواتبهم بعد توقيع العقد. وقال الصندوق العقاري: الدعم مستمر، حتى وإن ارتفع راتبك بعد توقيع العقد.

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