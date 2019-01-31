شكرا لقرائتكم رفض الاعتراض في حساب المواطن بسبب السجل المشطوب.. هنا الحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بالإجراءات التي تتم بعد رفض الاعتراض بسبب وجود سجل تجاري مشطوب.

وقال أحد المواطنين في سؤال توجه به إلى خدمة العملاء: قدمت للوالدة في حساب متابعات الخليج 365 وتم الرفض بحجة وجود سجل تجاري منتهٍ فشطبت السجل وقدمت اعتراضاً مرة أخرى وتم رفض الاعتراض بنفس الحجة .. ما العمل؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول : عند تجاوزك لمدة الاعتراض “ثلاثة أشهر” الرجاء التوجه إلى دراسة الأهلية والضغط على أيقونة “إعادة تقديم الطلب” وسيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك بنتيجة الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول على دراسة الأهلية.

وكان حساب متابعات الخليج 365 شدد أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن كل مصادر الدخل بما فيها السجلات التجارية حتى لو كانت بدون عوائد.

وحول إضافة السجل التجاري قال حساب متابعات الخليج 365 في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (النشاط التجاري) ومصدر الدخل (السجل التجاري).

وأضاف حساب متابعات الخليج 365 أنه في حالة إذا كان بدون عوائد يتم اختيار الدخل ” صفر” حتى لا يؤثر على الأهلية والاستحقاق.

رفع كفاءة الدعم الحكومي

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من متابعات الخليج 365 عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

ويجري حساب متابعات الخليج 365 عملية التحقق من بيانات المواطنين من خلال العمل المشترك مع العديد من الجهات الحكومية.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 اليوم أن حجم العمليات التبادلية للمعلومات بينه وبين أكثر من 18 جهة حكومية بلغ قرابة 4 مليارات عملية منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر يناير 2019.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن هذه العمليات أسهمت في ضمان رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيهه ليتركز الدعم على الفئات الأكثر استحقاقًا والتأكد من صحة البيانات المسجلة ومطابقتها.

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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