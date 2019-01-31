شكرا لقرائتكم النصر: نيوم أكبر مشروع عالمي لا يستخدم إلا الطاقة الشمسية ونعتمد على العقول لصناعة المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر أن مشروع نيوم سيكون أرض المستقبل بكل ما تحمله الكلمة من معان، لافتاً إلى أن: ” رسم خريطة للمستقبل ليس بالعملية السهلة بل هو تحد كبير وجرأة وشجاعة من المملكة بأن تعلن للعالم أننا قررنا العمل لرسم ماذا سيكون المستقبل”.

وكشف النصر خلال الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الذي انعقد في الرياض اليوم عن أهداف مشروع نيوم وكيف انطلقت الفكرة موضحاً أن الفكرة كانت بسيطة وهي عبارة عن دراسات كثيرة أجريت في أول مشوار للمشروع وتوصلت هذه الدراسات إلى ثلاثة أهداف أولها أن التسرب الاقتصادي من المملكة إلى خارجها مهول، وسببه أن كثيراً من القطاعات الاقتصادية والترفيهية التي يرحل إليها متابعات الخليج 365 السعودي غير موجودة في الداخل، وعليه فالمشروع يجب أن يبحث ويجد ويخلق هذه الاقتصادات، للحد من التسرب الاقتصادي.

وأوضح أن الهدف الثاني هو أن تكون المملكة موطناً لصناعات المستقبل، وأنه يجب أن نبدأ بالصناعة المستقبلية أما الهدف الثالث والذي لا يقل أهمية عن سابقيه فهو: ” إذا خلقنا هذا العالم سنستطيع استقطاب أحسن العقول المبدعة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأن العقول ستكون هي الحجر الأساس في نجاح واستمرار المشروع”.

وشرح الرئيس التنفيذي بفكرة بسيطة ما هي نيوم بالقول: ” هي مدينة تقطع في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية وعلى ساحل البحر الأحمر بطول 450 كم وهذا جاذب كبير في كل القطاعات، وطبيعة نيوم هي الجبال والشواطئ والصحاري والآثار والتاريخ الذي يحمل 5000 سنة من التاريخ الذي مر على المنطقة ومساحتها تبلغ 27،000 كيلومتر مربع، وتقع في موقع استراتيجي بحيث أنه من نيوم إلى قلب أوروبا تستغرق الرحلة 3 ساعات بينما من مدينة الدمام إلى نيوم تحتاج ساعتين ونصف”.

وكشف النصر عن أبرز المصادر الطبيعية التي تعتبر الموجه والمحرك الاقتصادي لنيوم وهي الطاقة المتجددة (الشمسية – الرياح) وسوف تكون المنطقة الأولى بهذه المساحة بالعالم التي لا تستخدم إلا الطاقة الشمسية، ولن تكون هنالك طاقة من الغاز ولا البترول.

وقال النصر: ” إن نيوم تتكون من 16 قطاعاً اقتصادياً متكاملاً، ونيوم الآن في مرحلة وضع الاستراتيجية لكل القطاعات الاقتصادية ولكل نيوم كمجموعة، وسنصل إن شاء الله خلال الـ 4-5 أشهر القادمة إلى الاستراتيجية العامة لنيوم وبعدها نتحول إلى التنفيذ، ونيوم فرصة لجميع المستثمرين من السعودية ومن دولة الإمارات، ودعا الجميع لزيارة نيوم من أرض الواقع”.



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