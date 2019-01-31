شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يتفقد مشروعات أمانة الرياض ومركز التحكم والمراقبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ظهر اليوم (الخميس)، على مشروعات أمانة منطقة الرياض، وتفقد مركز خدمات أمانة المنطقة (940)، ومركز التحكم والمراقبة بالأمانة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وزير الشؤون البلدية والقروية لمقر الإدارة العامة للتشغيل والصيانة في أمانة منطقة الرياض، التقى خلالها أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومسؤولي الأمانة.

وتجول الدكتور القصبي في معرض يحكي مشروعات الأمانة الحالية ومنجزاتها في مجالات الطرق والجسور والأنفاق، ومشروعات تصريف السيول، والحدائق والساحات البلدية، والبراحات والمراكز الإدارية، ومشروع وادي السلي، والواحات المتخصصة، والنظافة، إضافة إلى جهود بلديات الرياض في الخدمات التنموية.

عقب ذلك، تفقد وزرير الشؤون البلدية والقروية المكلف مركز التحكم والمراقبة في الأمانة، واستمع إلى شرح مفصل لما يحتويه المركز من تقنية لأحدث ما توصلت إليه تقنية المراقبة من خلال كاميرات الرصد وأجهزة التحكم المتطورة، والدور الذي يقوم به كل قسم.

كما استمع إلى شرح عن مهام وحدة التحكم المركزية، ومهام المركز في مراقبة الطرق وتصريف السيول ومراقبة الإنارة، ومشروع التحكم عن بعد آلياً بشبكة الإنارة عبر نظام إلكتروني.

واطلع الدكتور ماجد القصبي أيضاً على الآلية المتبعة لفحص وتقييم الطرق من خلال استخدام مُعدة تعمل عبر ثلاثة أنظمة على نظام مسح تصويري رقمي ثلاثي الأبعاد، لتقيم عناصر الطرق باستخدام تقنية الليزر والمسح الضوئي.

عقب ذلك، تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف مركز أمانة منطقة الرياض (940)، حيث استمع إلى شرح عما يقدمه المركز من خدمات لاستقبال ومعالجه بلاغات المواطنين في المدينة ومحافظات المنطقة من خلال وسائل الاتصال المتنوعة، حيث يستقبل الرقم الموحد (940) كافة البلاغات والشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالخدمات البلدية وتوصيلها إلى الجهة التنفيذية.