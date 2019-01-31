شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الشؤون الإسلامية يزور مجمع الملك فهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

زار نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة وإلارشاد الدكتور يوسف بن محمد السعيد، اليوم (الخميس)، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، حيث كان في استقباله الأمين العام للمجمع الدكتور بندر بن فهد السويلم.

وقد تجول الدكتور يوسف السعيد في صالة الطباعة، وشاهد واستمع لشرح موجز عن الطباعة وجهود العاملين، مشيداً بما شاهده واستمع اليه.

وفي نهاية الجولة، رفع نائب وزير الشؤون الإسلامية الشكر لله تعالى ثم للقيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على اهتمامهم ودعمهم وحرصهم على خدمة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والعناية بطباعة ونشر المصحف الشريف.

كما شكر السعيد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على إشرافه وحسن توجيهاته لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.