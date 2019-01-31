شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على جدة ومكة والأجزاء المجاورة حتى منتصف الليل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها حول استمرار فرصة تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة جدة، رابغ، ذهبان، الشعيبة، مكة المكرمة، والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن التنبيه يبدأ من الساعة 6:00 مساء اليوم (الخميس) وينتهي الساعة 11:55 مساء اليوم.