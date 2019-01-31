شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم عائلات 180 يتيماً ويتيمةً سلالاً غذائية في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب) سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب عائلات 180 يتيماً ويتيمةً سلالاً غذائية، وذلك ضمن مشروع «لست وحدك» لحماية عائلات الأيتام المتضررة من الأحداث في اليمن. سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب عائلات 180 يتيماً ويتيمةً سلالاً غذائية، وذلك ضمن مشروع «لست وحدك» لحماية عائلات الأيتام المتضررة من الأحداث في اليمن. ويأتي هذا المشروع ضمن الدعم الإنساني المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.



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