8 شاحنات إغاثية من مركز الملك سلمان تعبر منفذ الوديعة باتجاه عدن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منفذ الوديعة) عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم (الخميس) 8 شاحنات إغاثية تحمل مساعدات طبية تزن 136 طناً و545 كيلوغراماً مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة عدن. عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم (الخميس) 8 شاحنات إغاثية تحمل مساعدات طبية تزن 136 طناً و545 كيلوغراماً مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة عدن. وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.



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