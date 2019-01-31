شكرا لقرائتكم خبر عن «حوطة بني تميم»: القتل تعزيراً لمهرّب مخدرات باكستاني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) حكم القتل تعزيراً في وافد باكستاتي في محافظة حوطة بني تميم، لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم القبض على فضل منان زمان -باكستاني الجنسية- إقامة رقم (2272492659) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيّد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمه على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
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